La difícil vida de la mujer que se volvió meme por decir ‘la vístima’

Desde hace un tiempo que los memes se han convertido en otra forma de comunicar un poco más divertida. Este tipo de contenido se caracteriza por propagarse rápidamente por redes sociales convirtiéndose en imágenes virales.

Este contenido suele salir de situaciones de la vida real que normalmente no son comunes y causan algún tipo de gracia entre las personas. Este fue el caso de una mujer chilena que se volvió famosa gracias a una curiosa palabra que dijo durante una entrevista.

Se trata de Elizabeth Ogaz, quien en 2019 pronunció la palabra “vístima” haciendo referencia a víctima, luego de que un periodista le preguntara por su opinión acerca de la polémica sobre la ex esposa de Sergio Jadue, expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile.

Como era de esperarse, la palabra se volvió rápidamente viral y hoy después de 3 años es uno de los memes más usados por los jóvenes y adultos a nivel internacional.

Sin embargo, para Elizabeth no ha sido fácil estar en los celulares de millones de personas, pues al parecer la mujer ha sido víctima de bullying luego de convertirse en un referente de los memes.

“Me siento mal porque no podemos salir ni a la calle, ayer fuimos a comprar al supermercado y la gente nos miraba y se reía, nos molestan y gritan cosas, hasta nos piden fotos, mi hija tuvo que salir a defenderme”, mencionó Ogaz a Chile TV.

Además, el acoso que ha recibido por diferentes personas no solo le ha afectado su salud mental sino que también su salud física se ha visto desgastada.

”Me duelen las cosas que me dicen. Mi diabetes se agudizó, mi autoestima se bajó, entonces a mi me duele que me molesten porque yo no le hago el mal a nadie”, agregó al programa ‘Viva la Poli’.

No todo es malo

Aunque la mujer tuvo que soportar dos años de burlas y comentarios que le afectaron su integridad, Elizabeth se acostumbró poco a poco a la fama y hasta ha participado en varios eventos de inlfuencers en donde ha sido invitada de honor.

Como si fuera poco, en agosto de 201, la chilena fue una de las presentadoras de los ‘Giga Awards’, un evento que reúne a los mejores creadores digitales de Chile para reconocer su gran esfuerzo en la industria.

