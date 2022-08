La vez que Cazzu y Bad Bunny tuvieron una cita, pero no “salió nada bien”

Muchos no sabían que Cazzu salió con el artista latino más importante del momento: Bad Bunny. Pues bien, la cantante argentina y el boricua salieron hace algunos años y así lo comentó la actual novia de Christian Nodal en un programa de su país el año anterior.

Resulta que la joven comentó su experiencia el año pasado en el programa ‘Podemos Hablar’ de Telefe. Allí se refirió a la vez que tuvo una cita con el ‘Conejo Malo’, pero por diversos factores no salió como esperaba y actualmente ni siquiera se hablan.

Recordemos que en este momento Cazzu vive un idilio con el mexicano Nodal, con quien recientemente se le vio en un plan romántico durante un concierto de Wisin y Yandel.

Por parte de Bad Bunny, el artista se estrena con su coprotagónico de la película ‘Tren Bala’, al lado de Brad Pitt y Sandra Bullock.

En ese programa, el cual revivieron en redes sociales debido a lo inmediatez que recientemente han tenido ambos artistas.

“Una cita con Bad Bunny, por ejemplo, pero no, salió mal. Éramos bastante más chicos en ese momento, pero nada, no era el Bad Bunny de este momento. No sé si nos acordamos de nosotros”, manifestó la cantante de trap.

Después de su primera declaración, los conductores del programa insistieron en conocer detalles de su cita que se habría dado hace varios años, cuando el intérprete de ‘Me porto bonito’ aún no tenía la fama que hoy lo precede.

“Me acuerdo de que saltamos la reja de un parque porque él quería entrar a un parque pero estaba cerrado y no entendió por qué los parques se cierran en Argentina. Si, por acá, en los Bosques de Palermo, creo. Y nos sacó un guardia, tuvimos que correr, de hecho”, complementó Cazzu.