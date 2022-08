Ben Affleck estaría en rehabilitación tras luna de miel con Jennifer López

El matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck ha dado de qué hablar desde el mismo día que decidieron casarse, pues su matrimonio tomó por sorpresa a todos sus seguidores, aunque a los pocos días celebraron su unión, pues la pareja se conoce desde hace 20 años.

Asimismo, su luna de miel también estuvo en el ojo público en especial por cómo se veía Ben, pues en varias fotos captadas por paparazzi, se ve al actor un tanto agotado y como si no la estuviera pasando muy bien, algo opuesto a lo radiante que lucía la cantante.

Te puede interesar: ¿Se acabó el amor? Jennifer Lopez y Ben Affleck decidieron separarse



Luego, a los pocos días de llegar de su amorosa luna de miel, la pareja volvió a sorprender con la decisión de su separación. Aunque al parecer no es un acto de hecho, sino simbólico con el que planean hacerle un bien a la relación.

Al parecer, la pareja desea fortalecer su amor y por ello decidieron tomarse un tiempo separados físicamente, así lograrán extrañarse mutuamente y el amor entre ambos crecerá. Adicionalmente, es un tiempo que quieren dedicarle cada uno a sus proyectos profesionales.

Sin embargo, las noticias no paran ahí y ahora corre el fuerte rumor de que el actor probablemente tuvo una recaída en sus adicciones, pues más allá de las burlas entorno al aspecto de Ben, sus seguidores se preguntan por la verdadera razón de su extrema delgadez y cansancio.

Mira también: ¿Problemas en el paraíso? Captaron a Ben Affleck llorando en su luna de miel



Desde hace algunos años que el actor ha tenido problemas con el alcohol y aunque en varias oportunidades ha confirmado que está trabajando en ello, parece que no ha podido controlar del todo su ‘problema’.

“Las recaídas son vergonzosas, obviamente… me hubiera gustado que no ocurrieran… me hubiera gustado que no esté todo en internet para que mis hijos lo vean. Me llevó mucho tiempo, fundamental y profundamente, sin duda alguna, reconocer que soy un alcohólico”, expresó el actor en entrevistas anteriores.

Asimismo, parece que el Affleck no se le ha visto desde hace varios días públicamente y por ello, se cree que podría estar internado en alguna clínica de reposo. Vale aclarar que aún no se ha confirmado esta información y los rumores surgen luego de su radical cambio físico.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/los40app