“No voy a caer en ese jueguito”: Lina Tejeiro le responde a críticas de Yina Calderón

Una de las relaciones del momento es la conformada por la actriz Lina Tejeiro y el cantante Juan Duque, pues desde que ambos confirmaron su amorío han estado en boca de miles de personas que han opinado sobre su noviazgo.

Este es el caso de la dj y empresaria Yina Calderón a quien hace pocos días le preguntaron sobre su opinión acerca de la nueva relación de la llanera y entre risas, la empresaria se atrevió a afirmar que “el tipo solo busca seguidores y ella se los está dando”, pero también dio “una respuesta falsa” en la que dijo que “es un amor incondicional, perfecto”, en forma de sarcasmo.

El comentario generó cientos de críticas entre los internautas, quienes aseguraron que ella no tenía nada que ver en esa relación y que por tanto no tendría por qué opinar sobre algo que no le compete. De hecho, Yina no es amiga ni tampoco cercana a Lina Tejeiro o a Juan Duque.

Frente al caso, Lina Tejeiro decidió pronunciarse, pero no para generar nueva polémica ni seguir con la ‘tiradera’ entre ambas, sino todo lo contrario para acabar con la polémica.

La llanera no expresó que su mensaje iba dirigido directamente a la dj, pero muchos seguidores relacionaron lo que dijo con el reciente comentario de Calderón.

“Hablar de personas que no conocen, de un tema completamente ajeno. Además, no voy a caer en ese jueguito, de responderles, porque esa es la estrategia”, expresó Lina Tejeiro en sus recientes historias de Instagram.

La actriz dejó claro que no planea generar polémica ni seguirle el ‘juego’ a Yina Calderón y utilizando un reconocido refrán dejó claro que quien queda mal hablando de la otra persona es la misma que hace la crítica y no quien lasrecibe.

“Lo que dice Pedro de Pablo, dice más de Pedro que de Pablo. Si ustedes escuchan a una persona hablando mal de otra, sencillamente esa persona está hablando de sí misma y sobre todo cuando habla de alguien que no conoce”, agregó la actriz.

