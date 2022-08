Mostrando su abdomen, Yailin desmiente un supuesto embarazo

Yailin ‘la más viral’ desmintió todos los rumores alrededor de un presunto embarazo. La esposa de Anuel AA utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje en el que dejó claro que no está esperando ningún bebé del puertorriqueño y además enfocó su abdomen para despejar las dudas al respecto.

Pero la dominicana no solo se quedó en desmentir los rumores que apuntaban durante semanas a un supuesto embarazo, también mostró su molestia con un sector de la prensa por extender este mensaje y caer en rumores que para ella fue perjudicial.

Recordemos que mucho se especuló en las últimas semanas sobre los motivos por los que Anuel AA suspendía su agenda de conciertos estos años para retomarla hasta el 2023. Uno de los supuestos motivos que se atribuyó a la decisión del puertorriqueño es que su esposa estaba esperando un hijo suyo.

Sin embargo, fue la propia Yailin quien les puso fin a estas versiones.

“Les daré un consejo a los comunicadores. Si uno no ha confirmado algo, no lo confirmen ustedes para que no se busquen un caso y ustedes no están preparados para eso. Además, al final cabo no lo van a mantener. ¿Cuál es el show, el circo? Tienen que dejarse de eso, que si no me menciona no hace número, los entiendo”, manifestó en sus stories la artista.

Pese a lo confuso que pareció el mensaje, al final, la también artista urbana envió una advertencia para quienes siguen hablando de su vida personal.

“No me busques la boca porque la tengo bien sucia tan claro”, sentenció la intérprete de ‘Si tú me busca’.