Karol G: la artista colombiana con más nominaciones en los Billboard Latinos

Ya salió la lista completa de finalistas en las diferentes categorías de los Premios Billboard para la música Latina 2022. Los cuales se llevarán a cabo el próximo jueves 29 de septiembre.

Junto a la cadena Telemundo, Billboard dio a conocer la lista completa de artistas. Bad Bunny encabeza la lista de nominaciones con 23 en total. El artista puertorriqueño es actualmente el latino más escuchado del mundo y su álbum ‘Un verano sin ti’ encabeza las principales listas de reproducción en plataformas de streaming.

No obstante, y para orgullo de Colombia, Karol G ocupa la segunda posición en nominaciones. La ‘Bichota’ consiguió ser finalista en 15 categorías en las que se destaca ‘Artista del año’ y ‘Canción del año'. De igual manera, buscará adjudicarse el premio a ‘Mejor álbum del año’ con KG0516 y la canción ‘Latin Pop’ con ‘Provenza'.

Recordemos que Karol G arrasó en los pasados Premios Tu Música Urbano 2022 y fue la más galardonada en esa noche en San Juan, Puerto Rico.

Colombianos se toman los Billboard Latinos

Esta generación de los artistas colombianos está demostrando que nuevamente el país está posicionado como uno de los más fuertes en la industria musical de la región. No en vano, Maluma, Sebastián Yatra, J Balvin, Bomba Estéreo, Shakira, Carlos Vives, Piso 21 y como productor del año Ovy On The Drums.