Datos curiosos sobre Llane: actuará en una serie en la que aparece en “paños menores”

Este 26 de agosto Bogotá vibrará con el Flip and Fold Music Fest en el Movistar Arena. Grandes artistas como The Mills, The Rolling Ruanas, Benú, Juan Por Dios y Llane presentarán sus mejores éxitos para deleitar a los asistentes en de este evento que podrán ganar entradas escuchando LOS40 Urban 100.4 FM.

Uno de los artistas que se toma este festival es Juan David Castaño Montoya, mejor conocido como ‘Llane’, cantautor de pop urbano que se hizo famoso por su incursión en la agrupación Piso 21. Ahora como solista, busca que sus canciones se queden en los corazones para seguir creciendo musicalmente.

Mira también: Cuando Feid decidió abandonar la universidad para volverse reguetonero

Llane recientemente presentó su 'album titulado ‘Fino’, además de su canción junto al venezolano Danny Ocean con la que sigue en la búsqueda y exploración de su mejor estilo musical.

No obstante, hay algunos datos que aún la gente desconoce del cantante paisa de 32 años.

Te puede interesar: Karol G: la artista colombiana con más nominaciones en los Billboard Latinos