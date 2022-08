Rick Astley recrea ‘Never Gonna Give You Up´ 35 años después de su lanzamiento

“Never Gonna Give You Up” sigue siendo un fenómeno global a 35 años de su lanzamiento ¿y cómo no? si cada tanto sigue dando de qué hablar.

En esta ocasión, el cantante de 56 años Rick Astley regrabó toma a toma el video musical que en 1987 lo llevó a alcanzar la fama luego de su cumpleaños número 21.

De la mano de la California State Automobile Association, una empresa de seguros norteamericana, Astley, vestido tal y como en el video original, recreó los pasos que lo hicieron todo un fuckboy ochentero.

Rick Astley repite el vídeo de 'Never Gonna Give You Up' 35 años después. pic.twitter.com/X6oNP1gg44 — Yo fuí a EGB (@YofuiaEGB) August 18, 2022

Volviéndole a inyectar algo de vida al clásico que no ha dejado de sonar y que en 2007 se convirtió un meme viral que trajo consigo el fenómeno del 'rickrolling', en el que usuarios de Twitter invadían los comentarios de ciertas publicaciones con fragmentos del video.

En esta nueva versión, Rick reemplazó las bailarinas que lo acompañaban con vendedores de seguros, pero aun así el video sigue siendo una fuente de nostalgia para quienes, ya sea en los ochenta o en el nuevo siglo, tararearon el éxito musical.

“Rendirle homenaje a mi video para el comercial de AAA Insurance, desde el set hasta el guardarropa, ha sido un increíble viaje por el camino de la memoria”, comentó Astley, que de nuevo nos hace felices con la pista que, en su momento, encabezó los principales listados musicales de 25 países.