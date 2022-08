¿Se le ocurrió primero a ella? Luisa Fernanda W habló sobre el cabello rojo de Karol G

En el mundo del género urbano uno de los temas que más ha causado furor en las últimas semanas fue la transformación que tuvo la cantante antioqueña Karol G. Y es que la despedida de su emblemático azul para impactar con su rojo intenso, sin duda, ha generado un nuevo movimiento entorno a este look que es tendencia.

“El color del renacimiento, de la fuerza, de la evolución, del crecimiento y del Ave Fénix”, fue por el que optó en esta oportunidad. Cabe recordar que en una reciente entrevista con ‘Molusco TV’, Karol G aseguró que el cambio de color de su cabello era un anhelo personal desde el año pasado, pero que al comentarlo con su equipo de trabajo llegaron a la conclusión que no era posible hacerlo antes de un año por compromisos comerciales y de imagen.

Mira también: ¿Una dedicatoria? Así reaccionó Karol G a la nueva canción de Feid

Al margen de todo esto, Karol G y su cambio de look están de moda y con su nueva canción ‘Gatúbela’, terminó por reafirmar que no solo está evolucionando físicamente sino también espiritual y musicalmente.

No obstante, la influencer antioqueña también dio unas declaraciones acerca de la famosa cabellera roja. A través de su cuenta de Instagram, la también empresaria interactuó con sus seguidores, quienes le preguntaron si tenía en mente cambiar de look próximamente.

Ante esta pregunta, la creadora de contenido contestó: “Karol G puso de moda el rojo, pero ustedes que me siguen hace mucho rato sabían que yo les mostré el rojo hace mucho rato y les había dicho que me quería pintar el pelo de rojo. Probablemente ese es un cambio que me haga pero no sé cuándo”.

Te puede interesar: Karol G estrenó “Gatúbela” con fotos en las que dejó ver hasta sus pez*n3$



Actualmente, Luisa Fernanda W está a la espera de su segundo hijo con el cantante de música popular Pipe Bueno.