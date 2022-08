¿Indirecta a Lina Tejeiro? Andy Rivera interpretó un tema que estaría inspirado en ella

Luego de que se conociera que Lina Tejeiro se está dando una nueva oportunidad en el amor, Andy Rivera encendió los rumores de que tal vez no la habría olvidado.

Se hizo viral un video del artista durante uno de sus conciertos en los que reveló un fragmento de una canción que todavía no ha sacado al público.

“Esta no la he lanzado, me da sustico. Se llama ‘Te perdí’. (…) Esta no ha salido pero va dedicada cuando uno como que reacciona tarde mi gente, uno pierde a alguien que quería y tiene una persona nueva”, expresó el artista.

Para sorpresa de los asistentes, quienes llegaron a expresar que estaba dedicada a Tejeiro, el cantante reveló que el tema estaba dedicado al desamor: “Uno es como qué g*va, ya para qué, pero normal. Uno también tiene derecho a desahogarse así sea tarde, sí o no”, puntualizó el ex de la llanera.

La canción es un homenaje al amor que se ha perdido, así lo representa el estribillo: “Si ya me olvidó yo por qué no la olvido, pensé que lo que fue ya fue, pero sigo pensando en lo que hubiera sido. Solo pensarlo es una ironía, dejé ir lo que más quería. Ya no me escribe ni un buenos días”, cantó Rivera.

La letra causó revuelo entre los internautas quienes lo señalaron de haber perdido su oportunidad. “A llorar a los olivos, siempre hace referencia a ella cuando saca una nueva canción”; “El que tiene ahora está mucho mejor”; “Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde”; “Hay que cerrar ciclos”; “Qué directazo”; “Por dormido, ya que viva y deje vivir”, fueron algunas de las opiniones de los internautas

Cabe destacar que la actriz de ‘La Ley del Corazón’ se ha manifestado en redes sociales sobre el estado de su nueva vida sentimental. A través de una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram detalló que se había conocido con Duque a través de las redes sociales.

Asimismo, explicó que no quería perder la “oportunidad” de vivir algo diferente con el paisa por temor al escrutinio público, razón por la que decidió hacer pública su historia antes de dar el siguiente paso.

Lina Tejeiro y Andy Rivera pusieron el punto final a su historia en marzo de este año, luego de haberse dado una nueva oportunidad tras su ruptura. Sin embargo, la actriz confesó en su canal de YouTube que las cosas no habían funcionado y que se encontraba agradecida con el pereirano por “enseñarle” e interpretar su papel “en esta novela”.

