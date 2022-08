La tanguita verde con la que Aida Victoria Merlano se pasó de sexy

Aida Victoria Merlano lo hizo una vez más, retó la censura de Instagram posando con dos diminutas tangas que dejaron al descubierto sus encantos dejando en claro que es una de las mujeres más hermosas y sexys del país.

En una reciente publicación, la barranquillera quiso compartir con sus seguidoras una rutina que ella utiliza para el cuidado de su piel. Mostrando un producto que no solo ayuda a remover las células muertas de la piel sino que permite una adecuada circulación sanguínea.

Adicional a esto, los masajes por las diferentes partes en las que se aplica el producto dejan al final una piel humectada y sin sensación de grasa.

Pero ante estos tips de belleza, los ojos se concentraron fue en el espectacular cuerpazo que posee la creadora de contenido. El cual lució con un bikini verde que dejó boquiabiertos a más de uno. Después de esa escena se aprecia que la joven influencer toma una ducha y en la siguiente escena enciende a un más la sensualidad luciendo un hilo que exalta sus encantos como sus glúteos.

El clip rápidamente se volvió viral y ya suma más de 130 mil visualizaciones, además de cientos de comentarios que exaltan su belleza y sensualidad.

“Yo no me fije en el producto, lo siento pero me distraje”, “Lo más impresionante es que de tanta belleza, es que lo más lindo está en el interior, inteligencia y fuerza espiritual”, “Qué silueta tan esbelta y sensual junto a ésa tanguita Verde que resalta toda tu belleza y estilo” y “Ella está buena por todos los lados”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.