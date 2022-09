Tras sold out en menos de 24 horas, Feid anuncia segunda fecha en Bogotá

A los fanáticos del ‘Ferxxo’ les hacía falta una segunda oportunidad para ver en vivo al reguetonero antioqueño y cantar éxitos como ‘Ultra solo’ y ‘Normal’.

No solo logró el sold out en su natal Medellín, sino también lo hizo en tiempo record en Bogotá. No pasaron 24 horas desde que habilitaron la boletería y ya estaba completamente agotada.

Por eso, decidió escuchar a sus fanáticos y abrir una segunda fecha, justo un día después de su primera presentación en la capital.

El sábado 3 de diciembre regresará al Movistar Arena con su espectáculo ‘Nitro Jam’. Así se lo contó a sus más de cuatro millones de seguidores:

“Hey muchachos, oficialmente les quiero contar que estamos sold out en el Movistar Arena de Bogotá. Desde septiembre se siente que viene diciembre. Hey, pero, todo el mundo, mañana vamos a anunciar la segunda fecha a las diez de la mañana, toda la gente de Bogotá, mor, muchas gracias. Bendición, pa’ que estén pendientes”.

Es así como, este 3 de septiembre —tres meses antes del evento— saldrá a la venta la boletería para la segunda fecha de su gira de conciertos en la capital a las 10:00 a.m. Con entradas que van desde los $99.000 COP hasta el medio millón de pesos.