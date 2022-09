¿Se animan al tercero? Pipe Bueno dice si van a tener más hijos con Luisa FW

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W son una de las parejas más mediáticas en la farándula colombiana. En este momento están esperando su segundo hijo y muchos tienen la duda si tienen planeado tener más bebés.

Luego de muchos rumores, la pareja confirmó que estaban esperando su segundo bebé y luego confirmaron que también es niño. La creadora de contenido dijo que este embarazo ha sido muy diferente al primero y tuvo muchos malestares.

Aseguró que en el primer trimestre tuvo muchas náuseas y vómitos, lo cual no le sucedió con Máximo. Por eso, durante una entrevista que tuvo con La Red Caracol, le preguntaron detalles de su embarazo.

Luisa Fernanda W dijo que el nacimiento de su bebé iba a ser por cesárea y también le preguntaron por los planes de boda que tienen. Ella aseguró que por el momento no le han colocado ningún anillo.

“Me va a tocar proponerle matrimonio a él porque las mujeres también proponen matrimonio”, dijo.

Por otra parte, también le preguntaron a Pipe Bueno si planean tener más hijos y él no negó las posibilidades, pero aclaró que por el momento no.

“Lo que pasa es que somos los dos muy jóvenes, no vamos a cerrar la fábrica, yo diría ahorita mismo que no más, o sea yo siempre he querido tres, pero ahorita no más. Pero no me voy a hacer ahorita nada porque es que tengo ahorita 30 años y pues no sabemos más adelante si se nos antoja o no, pero pues volvemos y le hacemos a esa vaina”, aseguró.