¡Por primera vez el Festival Estéreo Picnic será de 4 días!

El Festival Estéreo Picnic –FEP- es uno de los eventos musicales más esperados del año en Colombia, siguiendo la premisa de que los asistentes podrán vivir en ‘Un Mundo Distinto’ con artistas de talla mundial y local.

En esta ocasión, a diferencia de ediciones anteriores, el FEP contará con cuatro días para poner a vibrar a los amantes de la música, el 23, 24, 25 y 26 de marzo del 2023.

En su cuenta oficial de Instagram, los organizadores del evento revelaron el ‘aftermovie’ o el video que recoge los fragmentos de diferentes etapas de la celebración del festival a manera de abrebocas de lo que se puede esperar en esta nueva edición.

Si bien hasta el momento no se conocen los nombres de los artistas que subirán al escenario en esta ocasión, los que quieran asistir disfrutarán de cuatro días de escenarios, shows y actividades, a diferencia de las tres jornadas que usualmente han empleado para el festival.

Algunos de los nombres que han pasado por el FEP son: Lana del Rey, The Killers, Red Hot Chili Peppers, Calvin Harris, The Strokes, The Weeknd, Arctic Monkeys, Guns N’Roses, Martin Garrix, entre otros.

Cabe destacar que, entre las bandas principales de la edición del Festival Estéreo Picnic del 2022, estaban los Foo Fighters, quienes debieron cancelar su presentación debido al fallecimiento del baterista Taylor Hawkins.

