Una colombiana, ¿El nuevo amor de Anuel AA?

El nombre de Shaarza Moriel ha cobrado gran relevancia en las últimas horas luego de que se especulara sobre una supuesta relación con el cantante puertorriqueño Anuel AA, quien a su vez, está casado con Yailin ‘la más viral’ pero que supuestamente están en proceso de separación.

La publicación de una serie de fotografías e stories indicaría que ‘Moriel’, efectivamente sí tendría algo con el boricua. Sin embargo, ante el mar de especulaciones que rondan la vida sentimental de Anuel, lo cierto es que no ha confirmado ni desmentido sobre un posible amor.

La misteriosa mujer salió a hablar en un live sobre estos rumores. Los internautas le preguntaron por el tema y ella contestó dejando más dudas que certezas.

“Aquí nadie se robó a nadie. Él vino solo y en segunda, yo no sé ustedes qué andan inventando. Que yo me voy hasta casar, que el anillo y yo ni por cerca parce. Ustedes se pasan, que el anillo que no sé qué. Yo desde el principio dije, amigos de ahí para allá, que inventen cosas. Yo lo que les puedo decir ahorita para que quede claro, es que yo siempre obtengo lo que quiero y al que quiero. Y eso que yo no lo busco. Me busca, porque si tú me buscas…”, afirmó la joven.

Esta ‘novela’ seguirá con distintas versiones, pero por ahora no hay nada oficial, tanto el supuesto divorcio con Yailin como ahora el presunto romance con esta joven tiktoker, que aparece luciendo en varias de sus publicaciones accesorios alusivos al puertorriqueño y también insinuando su aparente cercanía.