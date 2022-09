‘Epa Colombia’: Avanza la investigación por lavado de activos

Luego de que Yoli Álvarez, conocida en redes sociales como ‘la Barbie Colombiana’, diera delicadas declaraciones en las que señalaba a ‘Epa Colombia’ de lavado de activos, la empresaria de productos para el cabello estuvo en medio de una investigación legal.

Hace unas semanas, la creadora de contenido reveló que en el tiempo que había sido amiga de ‘Epa’ fue testigo de la realización de este delito. Vale recordar que en ese entonces Álvarez manifestó que una abogada le había aclarado lo que consistía esa conducta y que estaba segura de ello.

Frente a las declaraciones, la empresaria explicó que su negocio era legal y que el origen de la disputa con la ‘Barbie Colombiana’ se debía a inconformidades económicas. Pues no había prestado una suma de dinero cuando esta lo solicitó.

Tras la acusación, ‘Epa Colombia’ reveló que la investigación por lavado de activos en su contra estaba pronta a finalizar y que certificaría que su negocio es legal.

A través de su cuenta de Instagram la empresaria expresó que el resultado había sido favorable: “Amiga, te acuerdas de que la semana fue la entidad de lavado de activos, bueno amiga, hoy me dijeron que todo había salido súper bien. Ya en estos días o no sé si hoy me entregan el certificado que soy 100% legal”, indicó la empresaria.

A su vez, aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores sobre su credibilidad como emprendedora, “ves amiga, nunca te voy a fallar ni te voy a defraudar, soy una mujer emprendedora que viene desde lo más profundo y salió adelante. Me siento súper feliz, espero sigas comprando mi queratina, visitando mis peluquerías”, finalizó.

