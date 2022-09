“Te perdí”: Andy Rivera lanzó la canción que iría dedicada a Lina Tejeiro

Hace unas semanas, Andy Rivera contó en uno de sus conciertos que estaría próximo a lanzar una canción que hablaba sobre cuando “uno pierde a alguien que quería”. Para ese momento, varios de sus fanáticos aseguraron que iría dedicada a su exnovia Lina Tejeiro, quien ahora ya está en otra relación con Juan Duque.

“Me da sustico. Se llama ‘Te perdí’. (…) Esta no ha salido, pero va dedicada cuando uno como que reacciona tarde mi gente, uno pierde a alguien que quería y tiene una persona nueva, uno es como 'qué hueva', ya pa' qué. Pero normal, uno también tiene derecho a desahogarse así ya sea tarde, ¿sí o no?”, expresó el artista en aquel momento.

Te puede interesar: ¿Indirecta a Lina Tejeiro? Andy Rivera interpretó un tema que estaría inspirado en ella

Ahora, el pereiraro lanzó oficialmente la canción junto al artista barranquillero Beéle y la letra completa aumenta los rumores de su dedicatoria a Tejeiro.

Lanzamiento oficial de ‘Te Perdí’ junto a Beéle

Este miércoles 14 de septiembre, Andy sorprendió a todos sus seguidores cuando compartió gran parte de la canción en su versión acústica, mientras él tocaba el piano en su casa.

Mira también: Andy Rivera se defiende luego de que lo llamen “inmaduro” por sus indirectas

"Ya no hay dolor, pensé, convencido. Pensar que solo era un pretexto para no aceptar que ya la había perdido. Si ya me olvidó, yo por qué no la olvido, yo sé que lo que fue ya fue, pero sigo pensando en lo que hubiera sido. Solo pensarlo es una ironía, pues dejé ir lo que más quería y ahora que está conociendo a alguien ya no me escribe ni buenos días”, dice parte de la canción.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y de streaming. Y a solo unas cuantas horas de su lanzamiento ya cuenta con más de 200 mil vistas en Youtube.