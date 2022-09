“No borraré tu contacto”: Karol G compartió adelanto de su próxima canción

Karol G es sin duda alguna una de las artistas urbanas más importantes en todo el mundo. Pues con sus canciones, que se han convertido en himnos, ha logrado conquistar al público de varios países.

Ahora, se encuentra de gira por Estados Unidos y Canadá con su ‘$trip Love Tour’, con el que ha logrado llenar importantes escenarios como el Madison Square Garden en Nueva York y el Centre Bell en Montreal.

Te puede interesar: Karol G provoca una ola de calor con ardientes fotografías



La ‘Bichota’ está demostrando que no se detiene y que a la par de sus presentaciones está trabajando en música nueva para sus millones de fanáticos.

Recientemente, la paisa compartió en su cuenta de TikTok un video en el que se logra escuchar una parte de lo que sería su próximo lanzamiento. Pues desde hace unas semanas, Karol G viene anunciando que pronto se viene un nuevo álbum.

En el marco de la celebración del día del Amor y la Amistad, la ‘Bichota’ publicó un video en el que sale escuchando la canción, la cual tiene un tinte a ‘200 Copas’.

Mira también: Karol G reveló lo que hace en el camerino en medio de sus conciertos

“No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos”, escribió Karol G en el video.

Asimismo, la letra de la parte de la canción que se logra escuchar habla de un amor que no funcionó.

“No funcionamos. Lo dimos todo, pero no se nos dio… Vamos a hacerlo por última vez. En el amor, no, pero en la cama nos entendemos”, dice la canción.