“Me manosea”: Yina Calderón habla de experiencia paranormal mientras duerme

Yina Calderón comparte a través de sus redes sociales diferentes anécdotas que le permiten estar más cerca de sus seguidores, recientemente, la mujer les habló sobre una extraña situación que la tiene asustada.

Según explicó, en las noches, mientras duerme, la perturba algo inexplicable e incluso sus familiares la han intentado ayudar. Creen que se trataría de algo paranormal.

“Me viene ocurriendo hace, más o menos, un mes, me ocurrió la semana antepasada. El año pasado ya me pasaba, se los había comentado a ustedes y de un momento a otro, paró. Pero, otra vez estoy en la misma”, empezó a narrar.

La mujer describe que se le está “subiendo el muerto”, como se conoce la teoría de la parálisis del sueño, cuando una persona no puede moverse previo a dormir o primeros momentos para despertar.

“Estaba en mi cama cuando se me subió, me puse a orar. Y ayer fue terrible, no pude dormir, se me subió dos veces. Se conoce como ‘parálisis del sueño’, pero en mi caso es muy extraño, porque siento que se me sube y me empieza a manosear y trata de meterme la parte íntima en la cola. ¡Horrible, horrible!”, contó.

A punto de llorar por su desesperación, Calderón contó que ha buscado explicaciones lógicas, pero al leer las características no se siente identificada porque siente que hay algo más detrás.

“No debe ser eso porque yo siento que es algo peludo, como que me manosea… Estoy muy preocupada, porque ayer no dormí; yo rezaba, me quedé dormida y volvía y se me subía, entonces ya estoy como azarada”, afirmó Yina Calderón.