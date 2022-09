“Es totalmente injusto”: Yina Calderón se pronunció sobre el caso de Aida Victoria

Este 6 de septiembre se conoció la noticia del fallo condenatorio contra la creadora de contenido Aida Victoria, tras comprobarse que tenía conocimiento del plan de fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano. Desde entonces, varios amigos y colegas cercanos a la influencer se han pronunciado al respecto para expresarle su apoyo.

Este fue el caso de la empresaria Yina Calderón, quien tras conocer la condena en contra de Aida Victoria se pronunció por medio de varias historias publicadas en su cuenta oficial de Instagram.

“Me tiene supremamente impresionada lo de Aída Victoria Merlano porque realmente la justicia de este país es canalla. Hay violadores en la calle, asesinos… y la justicia, por tratados que tenemos, o por no encontrar pruebas, hacen como si no pasara nada”,expresó Calderón.

Asimismo, expresó que, aunque sea verdad o no el delito del que acusan a la barranquillera, ella no está obligada a declarar en contra de su propia madre, incluso se puso en los zapatos de ella.

“Es totalmente injusto lo que está pasando porque, sea verdad o no, yo, Yina Calderón, no tengo porque dar un testimonio en contra de mi mamá. Si yo supiera que mi mamá se va a escapar, tampoco diría nada. Igual a nosotros no nos consta si ella sabía o no”, agregó la empresaria.

Aunque Yina Calderón no es muy cercana a Aida Victoria, pero si la distingue, expresó lo que piensa de ella y además le envío un mensaje de apoyo por el difícil momento que está pasando.

“Es injusto lo que está pasando, pero Dios no se queda con nada. Yo distingo a Aída y es una buena muchacha y sé que va a salir de esta”, concluyó.