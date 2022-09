Lina Tejeiro reveló los motivos por lo que tuvo que ir a terapia tras ruptura amorosa

La vida amorosa de Lina Tejeiro ha dado de qué hablar durante los últimos años. Aunque sostuvo una relación con Norman Capuozzo, volvió con su novio de varios años, Andy Rivera y actualmente está con Juan Duque, motivo por el que aclaró varias cosas de su vida personal.

Esta relación de Lina ha generado todo tipo de comentarios, muchas personas aseguran que es algo que están haciendo por marketing, pero ellos han aclarado que se están conociendo y están enamorados.

Mira también: ¿Le cae mal? Mamá de Lina Tejeiro habló sobre Juan Duque

La actriz dio una entrevista en la que habló sobre cómo se dio una nueva oportunidad en el amor e hizo para superar a su antiguo amor.

A pesar de que Lina no menciona el nombre, da a entender que fue Andy Rivera, ya que dice que intentaron que funcionara en repetidas ocasiones.

A Lina le preguntaron cómo hizo para que el fantasma de su exnovio no interfiriera en su nueva relación. Ella aseguró que tuvo que ir a terapia, ya que fue un tema que no pudo manejar ella sola

“Porque no sé, nos negábamos aceptar que no podíamos estar juntos por x o y motivo, por falta de compromiso, por falta de interés, por falta de tiempo por cualquier cosa no podíamos”, dijo.

Aseguró que su relación fue difícil porque había muchas cosas que interfirieron, también los tiempos, por las agendas que manejaban los dos. Por eso, la mujer inició a ir a terapia y cuando se sintió preparada inició a salir con Juan Duque.

“No, yo no creo porque las canciones normalmente no las compone una sola persona, no creo que hubiera sido exactamente por mí”, dijo.