Lina Tejeiro responde a seguidor que opinó sobre su intimidad con Juan Duque

Lina Tejeiro sigue mostrando que su amor con el cantante paisa Juan Duque está en su mejor momento. Hace solo unos días, la llanera estuvo internada en un centro asistencial por cuenta de una infección urinaria.

No obstante, su recuperación estuvo enmarcada en una escena romántica que dejó a muchos con la boca abierta y que incluso se convirtió en tendencia por exaltar los arrumacos y cariños de su novio.

Juan Duque, recordemos que viajó desde Medellín a Bogotá para ver a su novia, se disfrazó con una bata de doctor y llegó con un ramo de flores. Además, en una hoja le preguntó oficialmente: “Quiero ser tu novio: ¿aceptas?”.

Este momento, sin duda, hizo que Tejeiro lo presumiera a través de su Twitter: “Viajó para llegarme de sorpresa a la clínica y mimarme todo el día”.

Inmediatamente, cientos de internautas comentaron el trino de Tejeiro elogiando a Duque y sus románticas demostraciones de amor tras el estado convaleciente de la actriz.

Viajó para llegarme de sorpresa a la clínica y mimarme todo el día. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) September 8, 2022

No obstante, y como es costumbre, algunos también le ‘tiraron malas vibras’ a Lina por su romance, a lo que ella le salió el paso y contestó sarcásticamente, sacando a relucir su característico humor negro.

“Mame….”, le comentaron tras escribir su trino. Tejeiro sin vacilaciones contestó: “Ya”. Los mismos seguidores aplaudieron su tajante respuesta ante la insinuación del internauta.

De igual manera, le dijeron: “Cualquiera que no se gane el mínimo para sobrevivir como la mayoría, estaría dispuesto y libre para hacer algo tan mínimo como eso, no te dejes sorprender tan fácilmente”, a lo que ella contestó: “Sorry mi capacidad de asombro no me la quita nadie, sobre todo si nunca había hecho esto por mí y más aún cuando las ocupaciones son muchas y se vive en otra ciudad. Así que SI me sorprende y lo valoro muchísimo”.