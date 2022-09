La reflexión de Andy Rivera sobre las personas que lo hieren

El cantante de música urbana Andy Rivera dio un mensaje que puso a pensar a sus seguidores en redes sociales. El pereirano tomó un espacio de su tiempo para reflexionar sobre las personas que le generan daños emocionales a otras y que sanar depende de uno mismo.

Cabe recordar que este no ha sido un año del todo positivo para el intérprete de 'Mi decisión', ya que terminó su relación sentimental definitivamente con la actriz Lina Tejeiro.

Mira también: “Te perdí”: Andy Rivera lanzó la canción que iría dedicada a Lina Tejeiro

Después de esa ruptura y tras conocerse que ahora Tejeiro está en un romance con el también cantante Juan Duque, Rivera mostró comportamientos que muchos catalogaron como de despechado. De hecho, su más reciente lanzamiento titula 'Te perdí', tema que supuestamente va dirigido a la actriz llanera.



Fue entonces que Andy Rivera reflexionó sobre el papel del amor propio para superar adversidades emocionales causadas por terceros.

"Vea mi gente, algo que a mi me parece un poquito injusto de la vida es que cuando a uno llegan y lo hieren, en el caso llega alguien y le clava a uno un puñal, la responsabilidad de curarse de esa herida no es del que se la hizo a uno, del que le enterró el puñal. La responsabilidad es de uno que tiene la herida, de decirle a un médico: venga cósame, quién me ayuda. Y lo mismo es con las emociones, a uno le pueden pisotearle el corazón, hacerle mucho daño y a veces uno se queda con ese renco, esta persona debería venir a pedirme perdón, sanarme mi herida y arreglarme la vida. No. Así nos haya herido otra persona, la herida la cargamos nosotros y sanarlas nuestra responsabilidad", manifestó el artista.



Te puede interesar: Lina Tejeiro responde a seguidor que opinó sobre su intimidad con Juan Duque

Actualmente, el cantante sigue promocionando su sencillo junto al barranquillero Beéle, tema que ya suma más de 4.1 millones de reproducciones en Youtube.