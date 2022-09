Khloé Kardashian presumió a su bebé que tuvo por vientre de alquiler

La celebridad y empresaria Khloé Kardashian se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que se hicieran públicas las primeras imágenes de la socialité junto a su hijo recién nacido, el cual tuvo por medio de un vientre de alquiler.

Las fotos fueron bastante criticadas dado que la mujer de 38 años posó con el bebé en sus brazos mientras estaba en una camilla de hospital, simulando que ella fue quien dio a luz.

Los internautas comentaron que no estaba bien recrear un acto tan íntimo y doloroso como lo es un parto.

Las fotografías hacen parte de las escenas grabadas para el reality de la familia Kardashian, por lo que explicaron que las imágenes fueron sacadas de contexto. Sin embargo, muchos siguen criticando que esto sea usado para la producción.

El capítulo para el cual se tomaron las fotografías gira en torno a que Khloé será mamá soltera, por lo que se habla de una posición de víctima.

Recordemos que al papá de sus hijos se le halló una supuesta infidelidad y se separaron justo cuando ya habían decidido tener su segundo hijo por medio de vientre de alquiler.

“Cuando llegue el bebé será una bendición, pero el proceso de espera… esta mierda apesta […] Porque cuando tienes un niño subrogado, tú no sientes el dolor, no sientes el movimiento del niño. Y lo que te emociona son las conversaciones cotidianas con tu pareja sobre qué pintura escoger para la habitación, elegir los colores, comprar la ropa, comprar los juguetes... No hay pareja con la que hacer eso, así que es como si no estuviera pasando” comentaron las hermanas Kardashian.