Mav, la influencer paisa que gana 250 millones al mes

Se volvió viral en las redes sociales un video de una transmisión de Twitch en el que aparecen algunos creadores de contenido como Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, la joven paisa Mav, entre otros, hablando de las grandes cantidades de dinero que generan.

Durante la transmisión, el joven pereirano reveló lo máximo que ha ganado con su trabajo de creador de contenido y publicidad, algo que dejó con la boca abierta a millones.

“Parce, lo máximo que yo me he ganado en la vida son ocho mil palos, es el máximo de plata que me he facturado”, reveló Gómez, que no quiso contestar cuánto dinero factura mensualmente.

En el video, la infuencer María Alejandra, mejor conocida por sus seguidores como Mav, reveló que “factura 20 millones” al mes, pero los otros influenciadores no le creyeron y le dijeron que dijera la verdad.

La joven paisa de 18 años, que hace videos de tips de maquillaje, limpieza energética, bailes en tendencia y contenido viral, confesó que gana “250 millones de pesos [al mes]”, algo que sus acompañantes consideraron como algo “normal”.

El video de los jóvenes hablando sobre la cantidad de dinero que facturan ha generado polémica en usuarios en redes, que piden a la Dian y a la Fiscalía estar al tanto de los ingresos de los influencers.

