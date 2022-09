Viral: Joven termina colgado de la puerta de un Transmilenio tras ser acusado de robo

Las historias que nos encontramos en Tiktok son pruebas fehacientes de que muchas veces, la realidad puede superar la ficción. La más reciente fue publicada por el usuario Jefferson Rodríguez, quien detalló cómo una pareja de jóvenes discutía en la parte posterior de un articulado de Transmilenio con un desenlace bastante peligroso pero a la vez insólito.

En la grabación se logra apreciar que la mujer que discute con el joven lo acusa de robarlo, sin embargo el muchacho no porta armas y las personas presentes en el bus tampoco reaccionan ante la confrontación verbal.

“Por qué me tiene que robar a mí, usted me robó a mí, usted me robó a mí”, gritaba insistentemente la muchacha al joven. Sin embargo, el muchacho le replica diciendo “Mire su bicho ahí”, haciendo referencia al teléfono celular de la pasajera y luego la mujer responde “ay sí porque le rogaron” y finalmente el muchacho replica: “ese pir… la llamó”.

En la segunda parte de la comentada escena, los jóvenes continúan discutiendo por un aparente robo cometido a la muchacha. No obstante, pareciera como si fuera más una pelea de pareja, mientras los demás pasajeros observan el bochornoso espectáculo.

Lo más increíble de la discusión es cómo termina la escena puesto que a pesar de que no aparece en el perfil del usuario que grabó inicialmente, sí aparece en una cuenta de Twitter.

La misma joven que acusaba al muchacho de haberla robado llorando mientras que el joven aparece colgando de la parte posterior del Transmilenio mientras este avanza a gran velocidad. Un hecho que dejó cientos de comentarios y también dudas sobre lo que pasó entre la discusión y el momento en el que el muchacho queda colgando del articulado.

Cabe recordar que este no ha sido el único hecho insólito en la última semana. Un hombre se subió recientemente con dos ratas para que los pasajeros las acariciaran y le dieran dinero por ello. Suceso que también se volvió viral en Tiktok.