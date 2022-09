Críticas a Sara Corrales por hablar con acento mexicano

Para nadie es un secreto que Sara Corrales es una de las actrices más hermosas y sensuales del país. Su belleza, talento y carismática forma de ser la han convertido en una de las mujeres más deseadas del entretenimiento.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz que vive en México hace 10 años, habilitó la dinámica de ‘Preguntas/Respuestas’ para responder a algunas de las dudas de sus millones de seguidores.

“¿Qué es lo que más te gusta de vivir en México?”, le preguntaron a la colombiana, que en un extenso mensaje y con acento mexicano habló de lo que le gusta del país centroamericano: “Ah, ¿qué me gusta de México? Todo. Me encanta la gente, es maravillosa. Los lugares que tiene, el país es hermoso. La comida, la gastronomía es una cosa deliciosa. La música… Pero lo que más agradezco, lo que más me hizo quedarme aquí, fueron las oportunidades que este país me dio, laborales. Desde que llegué hace 10 años, no he parado de trabajar, gracias a Dios, me han dado muchísimas oportunidades. Ya he trabajado con casi todas las empresas mexicanas y creo que eso se siente. Esta pasión, esta energía tan hermosa y lo que siento por mi carrera, el respeto que tengo por ella, la disciplina que le inyecto a cada uno de mis proyectos y mis personajes. Eso lo ha valorado mucho México y yo vivo enamorada de este país”.

El notable acento mexicano de la colombiana fue criticado por sus compatriotas, que también la cuestionaron por hablar poco del país que la vio nacer.

Cuando le preguntaron sobre Colombia, Corrales no se inspiró e intentó evitar el tema, algo que fue duramente criticado por personas que aseguran que se avergüenzan de su país.

“Por supuesto, amo a mi país. Mi país, Colombia, es sencillamente… ¡Ay! El tiempo se me acabó otra vez”, dijo Corrales sobre su país, al que intentó resaltar en otro mensaje: “Soy una fiel embajadora en el mundo de estos dos países, que amo y que llevo en mi corazón. Colombia y México”.