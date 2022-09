Nicky Jam lloró cuando su papa le entregó el premio Salón de la Fama de Billboard

Nicky Jam fue reconocido en la gala de los Premios Billboard con el Salón de la Fama, por su carrera en la música. El cantante se mostró bastante agradecido y emocionado, ya que su padre fue quien se lo entregó.

Cuando el padre de Nicky sale al escenario, el cantante no puede contener el llanto y le pide incluso ayuda para dar su discurso. El artista dice que sabía que le iban a entregar el reconocimiento, pero no que lo iba a hacer su papá.

Mira también: Nicky Jam comparte una foto de cuando era un ‘chamaquito’

En ese momento, hace un bonito gesto y abraza a su padre diciéndole lo elegante y bonito que se ve, causando ternura en todos los espectadores. Recordemos que él fue quien lo ayudó en toda su carrera y también para que dejara las drogas.

El cantante inició agradeciéndole a los premios por llevar a su padre, pues aseguró que no tiene mucho tiempo para compartir con su familia. Además, recordó a aquellas personas que le colaboraron en algún momento.

Recordó, inclusive cuando Zion le prestó dinero para poder viajar a Colombia y hacer su música en nuestro país.

“Quiero darle las gracias a toda la gente que me ayudó, pa’ llegar hasta donde estoy hoy en día, porque nunca hice esto solo. Mi papá siempre me apoyó desde el principio, gracias a toda la gente que me prestaron sus estudios en Puerto Rico, cuando quise empezar a trabajar (…) Gracias a Zion que me prestó 500 dólares pa comprar un tiquete pa poder llegar a Colombia”, dijo.

Además, aseguró que se siente muy orgulloso del trabajo que están haciendo los exponentes del género en estos momentos. Comentó que eso es posible por lo que hicieron sus antiguos compañeros en el pasado.