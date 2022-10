Abuelita gasta su pensión llenando álbumes Panini de los mundiales

Cada vez que hay un nuevo mundial los aficionados del fútbol se emocionan para llenar el icónico álbum Panini con los estadios, escudos y jugadores de los países que entran a competir en el torneo.

Ana del Rosario Mulet, una mujer argentina de 75 años, gasta desde el Mundial de Rusia 2018 su jubilación para llenar al álbum Panini y entregárselo a cada uno de sus 15 nietos.

La abuelita se ha ganado el corazón no solo de sus nietos, sino de las personas que conocen su historia, pues se conmueven con el amor tan grande que siente por sus familiares.

“Muchos me critican. Me dicen: ‘Cómo vas a gastar tanto en estampillas’. Yo respondo siempre lo mismo: Vivo un momento único con mis nietos ¿Para qué quiero un plazo fijo? Prefiero gastar la jubilación en paquetes. Nada me llena más. Si usted viera las caritas de mis nietos cuando pegan las estampas”, reveló la abuelita al medio TN.

Mulet aseguró que tiene 15 nietos y a cada uno quiere regalarle el álbum completo del Mundial de Qatar 2022.

“Muchos de mis nietos ya están grandes. Tengo seis que tienen entre 3 y 16 años. Para ellos estoy juntando las estampas. Ya estoy pegando jugadores en el cuarto álbum”, agregó la abuela, que confesó reunirse con varias personas para intercambiar láminas.

La abuelita no sabe cuánto dinero ha gastado llenando cada uno de los álbumes, pero asegura que no le preocupa: “¿Le digo la verdad? No sé cuánto dinero llevo gastada en álbumes, pero no me preocupa”.