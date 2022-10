Ni con drogas: Yeferson Cossio respondió a mamá de Yina Calderón si saldría con su hija

Yina Calderón y su mamá se volvieron tendencia en redes por un video que hicieron en el que hablan sobre algunos creadores de contenido. Algunas de las opiniones causaron polémica y hasta el mismo Yeferson Cossio respondió.

La dj hizo un en vivo en su cuenta de Instagram y le inició a preguntar a su mamá por algunos creadores de contenido. El primero de ellos fue Yeferson Cossio y la mujer aseguró que decían que ayudaba a la gente, pero también que consumía mucho.

Mira también "Le quedó una cola súper bonita": Mamá de Yina Calderón sobre cirugía de su hija

“Dicen que ayuda mucho a la gente pobre, que da muchos regalos, pero no me gusta algo de él, que dizque consume muchas drogas en las fiestas”, dijo.

A lo último de su opinión advirtió a Yina sobre la relación que tuviera con Yeferson y se rieron.

Los comentarios de la mamá de Yina se hicieron virales, por lo que Cossio vio el video y no se quedó callado. El influencer dijo que sí había tenido un problema con el consumo de drogas, pero nunca se juntaría con Yina Calderón, por lo que la mujer podía estar tranquila.

“Desafortunadamente tuve problemas de adicción, no solo en las fiestas sino en todas partes, pero felizmente llevo más de un mes limpio. Ahora, esa parte de “usted no se me vaya a juntar con él”, nunca se me ha pasado por la cabeza, nunca he tenido tantas drogas en mi organismo como para juntarme con su hija”, escribió Yeferson.

Las mujeres no se han manifestado otra vez ante la repuesta de Yeferson Cossio.

¿De quién más habló?

La mamá de Yina no solo opinó sobre Yeferson Cossio, también lo hizo sobre La Liendra, Andrea Valdiri y La Jesuu y sus comentarios fueron bastante criticados

En el momento en que le mostraron en la pantalla a La Liendra dijo que para que lo mostraba a él, pues “lo tiene chiquito, eso pa qué”.

Sobre Andrea Valdiri volvieron a referirse a la marcación abdominal que la bailarina se hizo. La mamá de Yina dijo que era muy bonita, pero “perdió la paltica” con su operación

Por último, una de las reacciones que más causó polémica fue la que tuvo cuando le mostraron a La Jesuu, pues la mujer gritó y dijo que se había espantado.