No habría aguantado las críticas: mamá de Yina Calderón cerró su Instagram

Merly Ome es la mamá de Yina Calderón y se ha visto envuelta en varias polémicas en los últimos días. La mujer hizo un live junto a su hija y este provocó todo tipo de comentarios, por la forma en que habló sobre algunos creadores.

En el video, Yina le muestra algunas fotografías de creadores de contenido colombianos, uno de los primeros fue Yeferson Cossio. Aseguró que de él se hacen buenos comentarios, pero también dicen que consume mucho en las fiestas y le advirtió a su hija no juntarse con él.

“Dicen que ayuda mucho a la gente pobre, que da muchos regalos, pero no me gusta algo de él, que dizque consume muchas drogas en las fiestas”, dijo.

Los comentarios que hizo se volvieron tendencia y Yeferson Cossio le respondió que ni con drogas se juntaría con su hija, por lo que podría estar tranquila.

“Desafortunadamente tuve problemas de adicción, no solo en las fiestas sino en todas partes, pero felizmente llevo más de un mes limpio. Ahora, esa parte de “usted no se me vaya a juntar con él”, nunca se me ha pasado por la cabeza, nunca he tenido tantas drogas en mi organismo como para juntarme con su hija”, escribió Yeferson.

Al final, la mujer también le respondió al creador de contenido y dijo que ella no estaba discriminando a nadie y que pasó por un episodio de consumo de drogas con su hija.

Otra persona de la que habló fue La Jesuu, cuando Yina le mostró la foto de la creadora de contenido, la mujer se exaltó como si se hubiera asustado y ella le respondió.

“Realmente aquí no hay mucho que opinar. Este video es la respuesta de que el verdadero problema de Yina viene desde su casa”, dijo la creadora de contenido.

Pero, además de los influencers, muchas personas estaban opinando en redes sociales y criticando los comentarios que había hecho.

Al parecer, la mujer no aguantó todo lo que le estaban escribiendo y decidió cerrar su cuenta. Pues, cuando se busca ya no aparece su perfil.