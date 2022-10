“¿Cuál es la mari6@d4?”: Yina Calderón le responde a Yeferson Cossio

Yina Calderón y su mamá hicieron un video que se volvió tendencia en redes y muchas personas están hablando del tema. En este, se refirieron a personas como Yeferson Cossio, La Liendra, La Jesuú y Andrea Valdiri.

El video se volvió popular en redes y algunos de ellos como Yeferson Cossio y La Jessú respondieron a lo que dijeron. En la grabación, Yina le pide a su mamá la opinión de estos creadores de contenido y la mujer se sinceró.

En primer lugar, dijo que Yeferson Cossio parecía buena persona, pero le habían dicho que consumía en las fiestas. Por eso, le advirtió a su hija que no se juntara con él. El influencer vio el video y le respondió que nunca saldría con Yina, así hubiera consumido.

La Jessú también reaccionó al video, pues en este, la mamá de Yina hace la impresión de que se espantó cuando la vio. La creadora de contenido dijo que “el verdadero problema de Yina, viene desde la casa”.

Después de las respuestas que han tenido los influencers, Yina salió en defensa de su mamá y se mostró molesta por la forma en que se ofendieron. Le envió un mensaje en especial a Cossio y lo invitó a “no victimizarse”.

“Lindos influencers y, esto es un mensaje pa Cossio que no hace más sino victimizarse, no bebé, no hay que victimizarnos. A mi me han tratado, o le recuerdo cuando con su amigo, el japones ese, se puso a burlarse de mi y a hacerme bullying de las bromas sin yo siquiera conocerlo en redes sociales”, comentó.

Dijo que ella comprende que con su familia generan diferentes opiniones, pero aseguró que su mamá nunca quiso herir a alguien.