“Yo misma los pido”: La Segura habla de los ‘morados’ que su pareja le hace en el delicioso

Natalia Segura, más conocida en redes sociales como La Segura, es una de las influencers más famosas de Colombia. Sus más de ocho millones de seguidores en su cuenta de Instagram y 6.3 millones en TikTok, lo confirman.

La caleña, quien hace unas semanas fue noticia por padecer una difícil situación durante las últimas semanas a causa de los biopolímeros, nuevamente genera controversia, esto por unos comentarios sobre los morados que dejaba ver en su cuerpo, según ella, hechos por su pareja actual, el generador de contenido Ignacio Baladán.

Te puede interesar: ¿La Segura no usa ropa interior? Video lo confirma

Todo inicio por un comentario que le dejaron en la cajita de preguntas: “¿Por qué te dejas hacer tantos moretones? No se te ve bien”. A lo que la influencer no dudó ni un minuto para responder de forma contundente, que de lo único que sus seguidores no tenían por qué preocuparse era por el origen de sus morados que, según ella, son “moraditos que le gusta tener” y no le ve ningún problema en tenerlos.

“Sé que hay personas que tienen demasiado tabú con eso, que dicen, no te dejes hacer eso, pero si yo misma los pido, ¿por qué no, por qué no?”.

Sin embargo, aseguró que se iba a comprar una base de maquillaje para ocultar los morados que le hace su novio, porque a pesar de decir que disfruta mientras se los hacen, hay ocasiones que prefiere ocultarlos.

Además, dijo que en ningún momento ha sido maltrato por parte de su pareja, Ignacio, por el contrario, que todo ha sido por mutuo acuerdo y que ella misma se los ha pedido mientras intiman.

El cuerpazo de la inlfuencer

La caleña se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Estados Unidos, aprovechando su paso por la playa, dejó ver sus caderas, su piel trigueña y toda la sensualidad que la destaca.

Mientras que aplicaba bronceador a su cuerpo, iba respondiendo todas las preguntas que sus seguidores le hacían a través de la dinámica de Instagram.