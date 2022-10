Hay que pasar la página: ex de Camilo se cansó de quienes le preguntan por él

Gabriela Andrade es una exnovia que tuvo Camilo hace algunos años, la mujer se volvió tendencia este año porque los usuarios dijeron que se parecía mucho a Evaluna. Desde ese momento, ella recolectó varios seguidores en sus redes sociales.

La mujer ganó muchos seguidores en aquel momento porque los usuarios hicieron varias imágenes de comparación con su actual esposa, Evaluna. En ese momento, ella se refirió al tema, pero sin dar mayores detalles.

La joven hizo un video en sus historias de Instagram en el que aseguró que ella sabe que muchos de sus seguidores llegaron por su relación del pasado. Sin embargo, les pidió que ya le dejen de preguntar por el cantante.

“Que ustedes Llegaron a mi Instagram porque yo soy la exnovia de Camilo, está buenísimo está chévere, me chismearon, me criticaron, me apoyaron, me insultaron. Me felicitaron de todo. Chévere, lo acepto, lo recibo, lo respeto, pero creo que ya es tiempo de parar eso, ya todos se dieron cuenta que yo tengo mi vida, él tiene su vida, todo el mundo tiene un pasado, tiene una historia”, comentó.

Dijo que las personas que están esperando que ella diga detalles sobre su relación la pueden dejar de seguir, pues no lo va a hacer. Aclaró que envía ese mensaje porque colocó una caja para que le hicieran preguntas y muchas estaban relacionadas al cantante.

“Todavía hay mucha gente preguntándome por Camilo, entonces creo que es momento de pasar la página. Si están esperando aquí que yo les cuente una historia de amor y desamor olvídenlo, lo que les digo cada uno tiene su vida, cada uno tiene su familia y nada aquí no van a encontrar más contenido de eso”, dijo la joven.