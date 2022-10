Cintia Cossio manifestó su descontento en concierto de Daddy Yankee

Desde que Daddy Yankee anunció su retiro de la música, ha sorprendido con sus shows y su último álbum ‘Legendaddy’, donde reúne los ritmos que lo han definido a lo largo de sus 32 años en la industria.

‘La Última Vuelta Tour’ ha marcado a más de una generación por diferentes partes del mundo que siguen asistiendo a sus conciertos, entre ellas Colombia, donde Daddy Yankke paró en Cali, Bogotá y Medellín, esta última con tres fechas.

El pasado 15 de octubre fue la segunda fecha del puertorriqueño en Medellín, donde varios creadores de contenido han asistido y compartido en sus redes sociales, como Cintia Cossio, quien se pronunció durante el evento.

Con una historia en su cuenta de Instagram, la mujer compartió un video en el que muestra su cara, no muy feliz, acompañada de un texto en el que deja clara su opinión sobre el show.

“Johan no quiso venir al concierto, y la verdad, no se perdió de nada. Creí que iba cantar las vieja guardia, pero no, la mayoría de canciones fueron las nuevas”, posteó Cossio.