Andy Rivera habría dedicado su canción ‘Te Perdí’ a Lina Tejeiro

La actriz Lina Tejeiro sorprendió a principios de este 2022 al revelar que intentó regresar con Andy Rivera, pero no tuvieron éxito, algo que sin duda sorprendió a sus seguidores, que no esperaban que la pareja siguiera intentando estar junta.

Desde que la actriz confesó que había intentado volver a darse una oportunidad con el cantante, sus seguidores han estado muy pendientes de sus redes sociales, en donde acostumbraban enviarse indirectazos, sin embargo, al parecer está concentrada en su vida profesional y relación con Juan Duque.

Durante un reciente concierto de Andy Rivera en Acacías, Meta, al parecer el cantante recordó a la actriz y dio a entender que su canción ‘Te Perdí’ es para ella.

Al escuchar los acordes de la canción, Andy reveló que le recuerdan a alguien que es del departamento del Meta, algo que sin duda hizo que sus seguidores de inmediato pensaran en Tejeiro, que nación en Villavicencio.

“Nunca negocien la tranquilidad por nada del mundo, la paz es lo más bonito y preciado que podemos tener ¿sí o no? de hecho esos acordes me hacen pensar de alguien que es de por aquí, del Meta, ustedes saben que en el colegio nunca nos enseñaron a perder ¿sí o no? Esa materia hizo falta y por eso de adultos como que sufrimos el doble cuando tenemos que enfrentar la pérdida de un ser querido, la pérdida de un amor eso me hizo pensar en esta canción”, dijo el cantante, antes de interpretar el tema.