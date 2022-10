La actriz Gaby Spanic denuncia “intento de homicidio”

La diva de las telenovelas mexicanas Gabriela Helena Španić Utrera, conocida simplemente como Gaby Spanic, es de amores y odios, gracias a los importantes protagónicos que ha realizado en destacadas telenovelas mexicanas que han traspasado las fronteras de su propio país, incluso, del continente.

La exreina de belleza venezolana denunció a través de las redes sociales, que su hermana gemela Daniela Spanic, sufrió un “intento de homicidio” el pasado jueves 20 de octubre.

Daniela, quien se encontraba a las afueras de los juzgados familiares de la Ciudad de México, por motivo de trámites de divorcio, dio declaraciones acerca del ataque que recibió.

Dijo que mientras se tomaba un café en uno de los establecimientos a las afueras del juzgado, de repente recibió un golpe muy fuerte en la nuca, provocando que la hermana de la artista, no reconociera el rostro del sujeto.

Según declaraciones de la propia Gaby, asegura que ese mismo hombre quien atacó a su hermana, lo había visto el día anterior, a las afueras de su casa.

En un video de casi seis minutos, la actriz expresó con la voz entrecortada y casi al borde del llanto, que le han pasado muchas cosas. Insinuando que todo no podía ser coincidencia y que eso era resultado de una persecución en su contra, provocando agotamiento por la situación.

Por el momento, ambas hermanas no se han referido más al tema por el cual están pasando. Además, Daniela no quiere referirse a los comentarios lanzados por su hermana Gaby, pues la actriz dio a entender que culpaba a Ademar Nahum, ex esposo de Daniela.