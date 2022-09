¿Anahí is back? La actriz mexicana se prepara para regresar a los escenarios

Hace más de una década la cantante y actriz mexicana Anahí se alejó de los escenarios y de los medios de comunicación, algo que sin duda dejó muy tristes a sus fieles seguidores que hasta el día de hoy le piden que vuelva a la música.

Luego de once años alejada de los conciertos, la mexicana apareció de sorpresa en el concierto de Karol G en la Ciudad de México y cantó junto a la colombiana su éxito ‘Sálvame’.

“Hace once años que no me paraba en un escenario y los nervios son fuertes. Solo quiero decirles que los llevo en mi corazón y lo que juntos vivimos, construimos, no se olvida nunca. Son una generación increíble”, dijo la cantante a sus fans que la vieron cantar junto a la paisa.

Anahí ha emocionado nuevamente a sus fans al publicar una serie de historias en las que se muestra maquillada y lista para grabar un video musical.

De acuerdo con el manager de la ex RBD, pronto estará de regreso con una versión de ‘Déjame vivir’, canción que realizó con Juan Gabriel en el año 2012.