Lina Tejeiro y Juan Duque están atravesando una crisis amorosa: "La situación no es la mejor"

Lina Tejiro y Juan Duque conforman una de las parejas más admiradas de la farándula colombiana. Su belleza, carisma y cercanía con sus millones de seguidores, han aportado para que su público los acepte.

Cabe resaltar, que gracias a sus seguidores y a los falsos rumores entre los internautas, los artistas decidieron darse una oportunidad en el amor.

Desde hace unos meses se han dejado ver muy ‘juntitos’ en eventos públicos, como conciertos, en los que han mostrado todo el derroche de amor que se profesan entre ambos.

Sin embargo, en los últimos días, la actriz y el cantante no han podido coincidir en tiempos y espacios, por los múltiples compromisos que ambos tienen.

Lina, está en este momento en la grabación de una nueva producción de época, rodada en los paisajes cafeteros, exactamente en el municipio de Pijao, en el departamento del Quindío, por lo que ha tenido que trasladar su lugar de residencia al la zona cafetera, al menos hasta que terminen las grabaciones en ese lugar.

Por otro lado Juan, está en la promoción de sus discos, atendiendo a entrevistas en medios de comunicación a nivel nacional y cumpliendo con su agenda de presentaciones musicales alrededor del territorio colombiano.

Justamente, en una entrevista realizada por el programa ‘Buen Día Colombia’ del Canal RCN durante la mañana de este viernes 21 de octubre, el antioqueño se refirió al actual estado de su relación por los múltiples compromisos que tienen ambos.

“La situación no es la mejor. Si se confirma o no que terminamos, ya lo veremos. Por el momento, las cosas no son las mejores. Ella está en su vida, su rodaje y yo también. A mí no me afecta. A ella, sí. Con las relaciones a distancia no la va tan bien y por eso es que pasa lo que pasa. Miraremos cómo avanza todo”.