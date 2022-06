Video: Aida Cortés ‘despertó pasiones’ con sensual baile en una diminuta tanga

La influencer y modelo de Onlyfans, Aida Cortés, sorprendió nuevamente a los internautas con un sugestivo baile que provocó ‘malos pensamientos’ entre quienes la siguen en redes sociales.

Como es bien sabido, la joven colombiana en la plataforma Onlyfans, es de las figuras nacionales más apetecidas por el público que se deleita cada vez que Cortés aparece ligerita de ropa o incluso hasta desnuda mostrando todos sus encantos y dejando atónito a más de uno.

Cada contenido que publica Cortés rápidamente se viraliza por su sensualidad y picardía. La creadora de contenido, principalmente para adultos, no escatima en sacar a relucir sus atributos y dejar poco a la imaginación con ropa interior atrevida.

En esta ocasión, la joven de 25 años cautivó a sus más de 3.9 millones de seguidores con un baile erótico de la canción ‘Tarot’, éxito reciente del artista puertorriqueño Bad Bunny.

En el clip que en pocas horas ya suma más de 50 mil reproducciones y más de 400 comentarios, Cortés luce un conjunto de brasier y pantis negros que calentó su Instagram. Al tiempo que baila con un movimiento de caderas que se robó los suspiros de más de uno.

Recordemos que anteriormente, Cortés había desafiado la censura con fotografías completamente desnuda en la bañera y un jacuzzi.

No obstante, en esta oportunidad quiso también mostrar uno de los talentos que tiene aparte de poner a suspirar a sus seguidores con su belleza.

Las reacciones a su video bailando no se hicieron esperar: “Demasiado hermosa”, “Eres bellísima y bien sensual”, “Gracias Diosa”, “Esa hembra me alegra el día”, “Las palabras no pueden describir el tamaño de mi amor por ti”, entre otros.