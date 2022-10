“Espero algún día sanar”: Juanda sobre su relación con Camilo Triana

Juan David Morales Carranza, más conocido en redes como ‘Juanda’ es uno de los creadores de contenido más queridos por millones de seguidores, pues el joven se ganó el cariño de miles de personas con su particular sentido del humor.

Sin embargo, a principios de marzo, el creador de contenido desapareció de redes sociales y no se volvió a saber nada de su paradero. Pues el joven, quien tenía acostumbrados a todos sus seguidores a contenido de humor, dejó de publicar contenido de un día para otro.

Por supuesto, sus seguidores se preocuparon por la repentina ausencia de Juanda, pues no se sabían las razones reales de su desaparición en redes.

Al respecto, sus familiares y amigos más cercanos siempre dejaron claro que el influencer estaba bien, pero que, por un tiempo, estaría desconectado de las redes. Lo cual, tranquilizó a sus seguidores.

Tras más de 6 meses de ausencia, este 25 de octubre, Juanda regresó a sus redes sociales, pues con una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el influencer anunció que haría un live para contar las razones de su ausencia.

Con más de 500 mil personas conectadas en el live, Juanda confesó que pasó por un difícil momento de depresión, en el que intentó hasta quitarse la vida. Por lo cual, estuvo internado en una clínica psiquiátrica durante todo este tiempo.

¿Qué pasó entre Juanda y Camilo Triana?

Con un live, que duró cerca de dos horas continuas, el creador de contenido contó con detalles todo lo que vivió durante estos meses de ausencia y cómo fue su paso por la clínica psiquiátrica.

Como era de esperarse, varios seguidores le preguntaron por su relación con el también creador de contenido Camilo Triana, con quien habría terminado desde hace varios meses.

Juanda no dudó en referirse al tema y confirmó que su relación con Triana había terminado, incluso antes de que él estuviera pasando por el difícil momento que relató.

Al respecto, comentó que decidió romper toda clase de relación y comunicación con él y que ahora que se siente mejor espera “algún día sanar”.

Frente a las razones de su ruptura, no dio mucha información, pues dijo que se trató de algo muy íntimo que prefería no compartir.

“Este tema es susceptible para mí, pero les voy a explicar, sin dar detalles. Camilo y yo obviamente no estamos juntos porque pasaron un montón de cosas al final de la relación, que no fueron del agrado de él y mucho menos del mío. Un par de situaciones que son demasiado personales (…) Pasó algo con lo que yo no estuve de acuerdo y decidí alejarme de él y decidí cortar 100% la relación que tenía con él y ya”, expresó el creador de contenido.

Ver video desde minuto 32:15