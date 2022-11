Piqué fue captado en cámara con Clara Chía, más enamorados que nunca

La separación entre Shakira y Piqué ha causado cientos de reacciones entre miles de usuarios en las redes sociales, sobre todo en los fans de la barranquillera quienes no se tomaron muy bien el hecho de que el futbolista iniciara una nueva relación al poco tiempo.

Gerard Piqué inició la polémica en redes sociales luego que fuera visto con su actual pareja, la modelo Clara Chía.

Poco a poco el ambiente se va calmando, mientras que Shakira continúa dedicada a su carrera musical, el futbolista también se ha estado concentrando en el deporte. Sin embargo, ambos personajes públicos, se han visto expuestos al escarnio público en cuanto a su vida privada.

Video revelador de Piqué y Clara Chía

Muy felices y sonrientes luce la pareja en el videoclip dentro de su automóvil. Mientras que Gerad espera a que cambie el semáforo, su novia sonríe mientras que le da indicaciones de cómo continuar el camino.

Todo esto, mientras que tienen a su alrededor cualquier cantidad de personas y paparazzis grabándolos, a través de los vidrios del automóvil en el que se transportan.

Los usuarios no desaprovecharon la oportunidad para comentar sobre la pareja y el momento en el que fueron pillados y a través de redes sociales dejaron sus comentarios en dicha publicación.

“Tanta plata y no son capaces de ponerle un polarizado a ese carro”, “Linda, pero tiene una cara, de que se las va a hacer pagar todas al Piqué”, “Esa risita, después se convertirán en lágrimas, el que la hace riendo llorando la paga”, “Me alegro por ellos. Uno no tiene que quedarse en una relación por lo que va a decir la gente. Solo ellos saben hace cuánto tiempo ese matrimonio se terminó”, “Pero es la primera vez la mostraron en una foto que no le favorecía, pero aquí se ve bien bonita. ¿Alguna vez podríamos pensar en qué Shakira pueda ser tóxica?”.