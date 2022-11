Bad Bunny no le contestó el celular a Don Francisco y este le envía contundente mensaje

El exitoso cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido artísticamente como Bad Bunny, sin lugar a dudas en uno de los grandes intérpretes del género urbano. Su trayectoria musical ha estado inundada de reconocimientos, tanto musicales como personales.

Su estilo único a la hora de vestir, ha impartido tendencias en la moda masculina. Primero fueron las uñas decoradas con diseños llamativos y colores poco convencionales en los hombres, empezando porque era casi inexistente que un hombre se maquillara las uñas.

El intérprete de ‘Callaita’, impuso la moda y millones de hombres en el mundo le siguieron la tendencia.

El cantante, ahora es inspiración en los cortes de cabello. A través de un video difundido en las redes sociales, se logra ver la cara de Benito en la cabeza de un seguidor.

El intérprete de ‘Callaita’, ya empezó su gira ‘World’s Hottest Tour’ por latinoamérica, siendo Chile uno de los países más recientes en visitar.

Precisamente el presentador chileno Mario Kreutzberger, conocido en el mundo del espectáculo como Don Francisco, mencionó en un programa de televisión en vivo que el puertorioqueño no le contestó el teléfono para que le concediera una entrevista.

El conductor de televisión aprovechó para decir que él fue una de las primeras personas que le abrió un espacio en televisión.

“Cuando hables con Bad Bunny, dile que yo fui el primero que lo llevó a la televisión y que después me ha costado y nunca he podido volver a hablar con él”, se sinceró en el programa chileno ‘Meganoticias alerta’.

Agregando, que quería aprovechar la visita del artista en Chile para entrevistarlo en su exitoso programa de televisión.

“Lo he llamado varias veces, pero después no me contestó, pero dije: ‘Bueno, si no me contestó, es porque no me quiere contestar’. A lo mejor ahora, ya que este programa tiene ‘rating’, alguien le dice: ‘Oye, Bad Bunny, te olvidaste que Don Francisco te llevó por primera vez a la televisión'”, finalizó el host.