¿No se llevan bien? Ozuna reveló por qué no ha grabado con Bad Bunny

En el ambiente musical y más en el género urbano, exactamente en el reguetón, es habitual que los artistas hagan colaboraciones con otros cantantes, inclusive, ajenos a su género.

Este es el caso del cantante puertorriqueño Ozuna, quien ha colaborado con diferentes artistas durante su carrera.

Precisamente, en su nuevo álbum ‘Ozutochi’ lanzado este 7 de octubre, sorprendió con varios feat al lado de artistas como: Tini, Danny Ocean, Arkangel, Randy, Pedro Capó y, los colombianos Feid y J Balvin.

Justamente en la promoción de su nuevo trabajo discográfico, durante una entrevista realizada para el canal de YouTube Alofoke Radio Show, le preguntaron la razón del por qué no se ha dado la colaboración junto al también reguetonero, Bad Bunny.

A lo que el intérprete de “Te vas” respondió que quizás por el tiempo y los compromisos de ambos no se ha dado ese ‘junte’. Sin embargo mencionó que no tendría que darse para que su carrera funcionara.

“Mira realmente qué se yo, quizás es el tiempo, compromisos. No tiene que pasar esa colaboración en sí, para que todo funcione”.

Además, aprovechó el momento de esa situación, para recordar un remix que pudo haber sido un éxito en su momento, con dos grandes del género.

“Cosas que no pasan y no pasan, Yankee nunca grabó con Tego”, agregó Ozuna. A lo que el entrevistador preguntó a continuación si creía que eso había sido beneficioso para el género.

“No sé si fue beneficioso o no, pero esto es arte, a lo mejor la gente lo ve diferente, pero esto es arte, a lo mejor Tego y Yankee no compartían las mismas influencias o los mismos ideales dentro del género, de la industria y por eso no grabaron”.