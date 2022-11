¿No se llevan bien? Kevin Roldán felicita a su novia y su mamá se burla de ella

Las relaciones entre suegros y yernos, durante mucho tiempo se ha visto juzgada y hasta limitada. Esto, a raíz de los celos que pueden haber entre ambas partes.

Caerle bien a la suegra podría ser todo un reto y una misión difícil de lograr, que pocas veces puede terminar en buenos términos.

Este podría ser el caso del cantante urbano Kevin Roldan, quien actualmente tiene una relación con la modelo y empresaria Mariana Zapata.

Mamá de Kevin Roldán se burla de su novia

El intérprete de ‘Hasta Abajo’, se ha visto en medio del escarnio público todo a raíz de un curioso comentario por parte su mamá la diseñadora de modas, Jeannie Haute Couture.

Todo inició por una publicación que hizo el artista en su cuenta de Instagram, en la que aparece junto a su actual novia, Mariana. En aquel post, se ve a la modelo lucir un sexi vestido negro y en sus manos una rosa roja, por su lado el caleño lleva puesto un elegante traje color negro.

Según parece, se encontraban de celebración por el primer aniversario de la pareja, acompañando el carrete de fotografías un copy en el que le expresaba su amor.

“Con mi hermosa novia celebrando nuestro primer aniversario. Te amo, Dios nos bendiga siempre ❤️”, escribió el artista junto a su publicación.

Pero lo que llamó la atención de sus casi once millones de seguidores en la red social de Instagram, fue el desaforado comentario de su mamá, la señora Jeannie. Pues en tono de sarcasmo se burló de la belleza de la modelo.

Iniciando el comentario con emojis de risa, escribe la frase “sobre todo hermosa”. El comentario que fue eliminado al poco tiempo de ser publicado, aún se desconoce si lo borró el cantante o fue la suegra quien se arrepintió de dicha acción.

Cabe resaltar, que fue una página dedicada a la información de famosos nacionales e internacionales, quienes alcanzaron a tomar captura al comentario, para posteriormente publicarlo.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, generando toda clase de posturas.

“Quien los entiende, cuando una mamá le dice a uno algo es por algo… por algo lo dirá la señora, quien no se aguantó y comentó”, “A veces las mamás no distinguen los emojis como uno… no vuelvan de todo algo terrible”, “Madres tóxicas”, “Que peligro esa suegra 😅😅”, “jajaja esa es familiar de La mamá de Andy”, “Ataque del segundo animal más temido en el planeta víbora..... Bueno no todas 😂”, “😮😮 donde no te quiere la suegra , ahí es”, “Con una suegra así pa que enemigas”.