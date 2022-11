Este es el tamaño promedio del nepe que hace feliz a Esperanza Gómez

Esperanza Gómez es una de las actrices de contenido para adultos más reconocidas y admiradas del país, esto gracias a su larga trayectoria en la industria con la que se ha logrado catalogarse como una estrella del nopor.

Su contenido y en especial, las fotografías y videos que sube en sus redes sociales siempre causan furor, pues en ellas reta la censura y pone a volar la imaginación de todos sus seguidores.

Por eso, la caldense ha sido censurada y hace algunos meses Instagram le cerró su cuenta oficial en, donde tenía más de 5.7 millones de seguidores. Por lo cual tuvo que volver a abrir otra cuenta, con la que poco a poco ha ido ganando seguidores.

Saber de la vida privada de la actriz y de su trabajo siempre ha sido de gran interés entre todos sus seguidores y en esta oportunidad, Esperanza fue entrevista, en exclusiva, por Juliana Casali en ‘Eso no se dice’ de Radioacktiva 97.9 FM, en donde contó varias infidencias de su vida laboral y personal.

¿Cuál es el tamaño ideal para Esperanza Gómez?

En la más reciente entrevista con Radioacktiva, Casali le preguntó sobre una da las mayores dudas que tienen los fanáticos de Esperanza. Se trata de su vida íntima por fuera de los sets de grabación, pues, aunque sus seguidores conocen detalles de su intimidad, no saben si esta es igual en su vida privada y marital.

Al respecto, la actriz fue enfática en que a diferencia de lo que muchos piensan, el tamaño del miembro del hombre sí es importante, sin embargo, no lo es precisamente a la hora de tener relaciones sexuales.

“Yo siempre he dicho que visualmente el tamaño sí es muy importante. Pero para que uno se enamore y sienta rico en la cama la verdad el tamaño es lo que menos importa porque una relación sexual no solamente es acerca del tamaño de las tetas, del trasero, de la cinturita o del tamaño del pene del hombre, es acerca de química y conexión”, confesó la actriz.

Para complementar su respuesta, la actriz decidió revelar el tamaño del miembro de una de sus parejas sentimental. Recordemos que, la actriz tiene dos parejas sentimentales, una en Colombia y otra en Estados Unidos, donde actualmente vive.

“El caso de mi marido de Colombia con el que llevo 17 años. No es actor porno, el tamaño de él es el tamaño promedio de los penes del hombre. Es el hombre que más fácil me hace tener orgasmos sin tenerla grande, así de gorda. Simplemente es la atracción y la química. O sea, es un conjunto, aparte de que es un hombre que se sube y es constante. Es el único hombre al cual yo le he dicho: ya no más”, expresó sin tapujos Esperanza.