¿A Esperanza Gómez le gustan los hombres vírgenes? Esto respondió

Una de las mujeres más reconocidas en las plataformas digitales, especialmente, en las páginas web de contenido para adultos, es Esperanza Gómez. La actriz ‘nopor’, es una de las favoritas del público nacional e internacional.

La actriz originaria del municipio de Belalcazar, Caldas; es para muchos hombres, un amor platónico. Pues a sus 42 años, ha sabido mantenerse vigente en el mercado de contenido para adultos, logrando actualizarse a través de los años.

Con el fin de complacer a sus fieles seguidores, la celebridad decidió estar presente en las plataformas de contenido exclusivo por suscripción. Desde hace cuatro años hace parte de la red de ‘OnyFans’ y ‘FanCentro’.

¿A Esperanza Gómez le gustan los virgenes?

En entrevista con Juliana Casali, talento de la emisora Radio Acktiva, de la cadena Caracol Radio, se refirió a ese tema, aclarando que a pesar de tener muchos ofrecimientos sobre el tema, no es algo que a ella le llame la atención.

Según relata la propia caldense, recibe muchos mensajes de hombres ofreciendo su virginidad, quienes piensan que es un estímulo para la mujer y que al mismo tiempo, es la mayor fantasía de una actriz ‘nopor’. Sin embargo, para ella no lo es, pues asegura que tendría que ser como profesora y tener paciencia, cosa que no prefiere.

“La mayoría creen que eso es un estímulo para uno como mujer y que es la gran fantasía para un actriz ‘nopor’ tener sexo con un hombre virgen, no necesariamente. Porque a mi me gustan los hombres con experiencia, si me toca uno virgen me toca entrar de profesora, viene el cuento de la paciencia, de que a los 5 minutos o a los 3 minutos acabo, entonces yo quedo mirando para el techo y no, prefiero uno recorrido con experiencia… que alguien haya hecho ya el trabajo por mí”, comentó la actriz de contenido para adultos.

Esperanza Gómez revela si sus orgamos son reales o no

Uno de los grandes interrogantes en torno al cine ‘nopor’ o a las estrellas de este mundo son si los orgasmos que tienen las mujeres en estas escenas son reales o no.

Esperanza Gómez, la más famosa actriz de cine para adultos en Colombia detalló su característico “Jue… qué rico” es real no.

"A mí de verdad, si el tipo no está haciendo sentir algo rico, yo soy muy franca y se lo digo (…) deberías moverte así”, comentó la también empresaria.