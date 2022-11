En concierto de Bad Bunny le cayó un dron en la cabeza a una fan

El World’s Hottest Tour del cantante puertorriqueño Bad Bunny pasó con éxito total por la ciudad de Buenos Aires en Argentina. Durante dos fechas, los bonaerenses tuvieron la oportunidad de disfrutar del repertorio del artista latino más escuchado del momento.

Y es que no es para menos, desde que empezó esta gira de conciertos, el reguetonero ha llenado los diferentes escenarios en los que se ha presentado y Latinoamérica no es la excepción.

Sin embargo, en medio de uno de sus conciertos en el estadio José Amalfitani de Liniers, ocurrió un hecho curioso e inesperado. Un dron, utilizado para captar las mejores tomas aéreas del concierto, cayó entre la multitud que se aprestaba para ver al boricua.

El aparato golpeó la cabeza de una fan y quedó enredado en su cabello. Así lo documentó a través de su cuenta de redes sociales el periodista de Actualidad y Tecnología Mauro Albornoz.

Se cayó un drone en el recital de Bad Bunny y quedó enganchado en el pelo de una chica pic.twitter.com/R74RhnPFyV — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) November 6, 2022

De acuerdo con el comunicador, la joven a la que impactó el dron se llama Luciana y afortunadamente, no sufrió alguna lesión. “Solamente me arrancó un poco de pelo porque no podían desenredármelo”, le dijo la mujer a Albornoz.

El periodista también dio a conocer que la joven se encontraba un tanto molesta porque en el momento no se disculparon con ella por el incidente, solo comentó que le enviaron un mail para el siguiente show pero como ella vivía lejos del estadio no pudo llegar.

Los comentarios ante el inesperado suceso no se hicieron esperar.

“Imagínate perderte a Duki cantando con Bad Bunny porque te cayó un drone del cielo y se te enredó en el pelo”, “Imagino que la piba se llevó el drone”, “Rescato lo de la entrada y el taxi” y “Bad Bunny ft Drone Omar”, fueron algunas de las reacciones.