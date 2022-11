¿Fan de Louis Tomlinson? LOS40 te invita a escuchar en primicia su nuevo álbum

El cantante y compositor britanico Louis Tomlinson, está por lanzar su próximo álbum musical, el cual promete cautivar a sus fans con este trabajo discográfico.

LOS40 Colombia, te da la oportunidad de ser el primero en escuchar su nuevo álbum musical titulado 'Out of My System'.

Además de escuchar en primicia el trabajo musical del artista, vas a poder disfrutar de una experiencia inolvidable en las instalaciones de LOS40 en Bogotá. Con comida y regalos del artista, podrás vivir un día inolvidable.

El concurso va hasta el próximo jueves 10 de noviembre hasta las 10:00 a.m. Te debes registrar llenando el siguiente formulario con tus datos personales.

Para participar, es muy fácil, debes acertar en las dos respuestas de la encuesta de LOS40.



Recuerda que los datos que presentes en el momento de la inscripción, no podrán ser modificados cuando se entregue el premio en caso de ser el ganador.

Aquí puedes leer los términos y condiciones de este concurso.