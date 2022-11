“No es malo”, mujer contratada por Aleska Génesis habló sobre supuesto ‘amarre’ a Nicky Jam

Nicky Jam y Aleska Génesis han estado en el ojo del huracán en los últimos días desde que se filtraron unos videos en los que la modelo venezolana habría contratado los servicios de una mujer para hacerle ‘brujería’ al cantante. Esto, con el fin de que Nicky Jam solo tuviera ojos para ella y no se enamorada de otra mujer.

Según los videos filtrados, Aleska estaba hablando por medio de una videollamada con la mujer, mientras esta le indicaba los rituales que tenía que poner en práctica para que el intérprete de ‘Travesuras’ regresara con ella. Pues recordemos que su relación solo duró siete meses.

“Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se le levanta con ella, que no tenga paz, que no tenga tranquilidad (…). Que su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos”, se escucha decir a quien sería una hechicera.

Como era de esperarse, las reacciones y comentarios al respecto no se hicieron esperar, por lo que la Aleska tuvo que salir en su defensa y expresó que está consciente de que fue un error.

Sin embargo, parece que la modelo aprovechó el escándalo mediático para anunciar su nueva marca de perfume 'Mala'. Por lo cual, todos los internautas creyeron que todo se trató de una estrategia para publicitar dicha marca.

Mujer contratada por Aleska Génesis dio su versión

A pocas horas de que la modelo venezolana anunció el lanzamiento de su nueva marca de perfume, en redes sociales, empezó a circular un nuevo video en el que sale hablando la mujer que habría contratado Aleska para el supuesto ‘amarre’ a Nicky Jam.

En un principio, la mujer corroboró que es cierto que ella se dedica a realizar ese tipo de trabajos y que, además, la modelo venezolana sí la contrató para unas consultas.

“Me quiero dirigir a todos los televidentes ya que me estoy viendo envuelta en una situación. Les quiero aclarar que sí, no les voy a negar, que Génesis Aleska me contrató para hacerle unas consultas, para hacerle unos trabajos, pero les quiero dejar claro que esa cuenta que anda rodando de que la Negra Francisca no es mía… es una cuenta que crearon falsa”, dijo la mujer en la primera parte del video.

Luego, continuó confirmando que ella sí se dedica a los trabajaos de espiritismo y que, además, dicha práctica "no es mala".

“Sí, me dedico al epiritismo. Yo pienso que eso no es nada malo. Cada quien tiene su tipo de creencia y cada quien es libre de albedrío. Cada quien tiene su propia religión. Creo que no es nada malo, muchas personas lo hacen y muchas personas lo practican”, agregó a sus declaraciones.